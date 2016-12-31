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Öztunç çifti tüpten sızan gazdan öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Erikli Köyü’nde 76 yaşındaki Hüseyin Öztunç ile eşi 68 yaşındaki Şeriban Öztunç, evlerinde ölü olarak bulundu. Öztunç çiftinin ısınma amaçlı...

Öztunç çifti tüpten sızan gazdan öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Erikli Köyü’nde 76 yaşındaki Hüseyin Öztunç ile eşi 68 yaşındaki Şeriban Öztunç, evlerinde ölü olarak bulundu. Öztunç çiftinin ısınma amaçlı kullanılan aparatın takılı olduğu LPG piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek öldükleri belirtildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Erikli Köyü’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Köydeki tek katlı evde yaşayan Hüseyin ve Şeriban Öztunç’a ilaç götüren Nedim Karaca, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bir süre sonra kapının açık olduğunu fark ederek içeri giren Nedim Karaca, Hüseyin ve Şeriban Öztunç çiftini yatakta hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztunç çiftinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
İlk tesbitlere göre Öztunç çiftinin ısınma amaçlı aparatın takılı olduğu piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek öldükleri belirtildi.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle köye ulaşım güçlükle sağlanıyor. Hüseyin ve Şeriban Öztunç’un cesetlerinin, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

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