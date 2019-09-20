Özgecan ve çocuklarını rehin alan eski koca, polis gözetimindeyken hastaneden kaçmış

SAMSUN'da, eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu tabancayla rehin aldığı evde, kapıyı kırıp, içeri giren polislerce bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Özdemir'in (46), polis kontrolünde tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı, paraya ihtiyacı olduğu için evindeki eşyalarını sattığı sırada polisin yakaladığı ortaya çıktı.

Olay, 10 Eylül'de, İlkadım ilçesine bağlı Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi Özgecan Y.'nin evine giden Şahin Özdemir, dışarıda bulunan 7 yaşındaki oğlunun başına tabanca dayayıp, kapıyı çaldı. Paniğe kapılan Özgecan Y., kapıyı açmak zorunda kaldı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Özdemir, 2 çocuğu ve Özgecan Y.'yi tabancayla evde rehin aldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ



Polisler, çevre güvenliğini sağlarken, daireden tek el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, kilitli kapıyı kırarak, içeri girdi. Elindeki silahı bırakıp, teslim olması istenilen Şahin Özdemir, ikna olmadı ve polislere, "Sizi de öldürürüm. Sakın yaklaşmayın, öldürürüm" dedi. Bu sırada Özdemir, sağ bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Anne ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklar, evden çıkarılırken, tabancası elinden alınan yaralı Özdemir'in üzerinde bir kutu mermi ele geçirildi. Şahin Özdemir, olay yerinde hazır tutulan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDEN KAÇMIŞ



Adliyeye sevk edilen Şahin Özdemir, çıkarıldığı mahkemece 'ateşli silahla rehin alma' suçlamasıyla tutuklandı. Özdemir'in, polis nezaretindeki tedavisi sırasında hastaneden kaçtığı, paraya ihtiyacı olduğu için eşyalarını satmak amacıyla rehin alma olayının yaşandığı evine tekrar gidince yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan Şahin Özdemir'in, mahkemedeki ifadesinde, "Öldürme veya kimseye zarar verme niyetim yoktu. Silah yanlışlıkla ateş aldı" dediği öğrenildi.