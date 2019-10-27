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(ÖZEL) TEHLİKELİ YOLCULUK KÖTÜ BİTTİ; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür EREN/MANİSA,() Manisa'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için  korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar...

GÜVENLİK 27.10.2019, 09:52
(ÖZEL) TEHLİKELİ YOLCULUK KÖTÜ BİTTİ; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür EREN/MANİSA,()
Manisa'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için  korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Manisa'nın Akhisar İlçesi Orhan İlker Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Eşya yüklü kamyonetin kasa kapağına tutunarak yolculuk yapan bir kişi adeta tehlikeye davetiye çıkarttı. Trafiğin işlek olduğu cadde üzerinde  bir süre bu şekilde yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek asfalta düştü. Kazayı fark eden diğer sürücüler, asfaltta yüzükoyun düşen kişinin başka araçlarca ezilmemesi için korna çalarak uyarıda bulundu. 
Kamyonetin arkasında seyir halinde olan bir sürücü uyarıların ardından aracını durdururken, asfalta düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. Trafikteki sürücülerin dikkati sayesinde  şans eseri ezilmekten kurtulan  yolcu kazayı hafif yaralarla atlattı. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntü Dökümü:
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-Kamyonetin kasa kapağına tutunup yolculuk yapan kişiden görüntü
-Kasa kapağına tutunarak giden kişinin yola düşmesi
-Diğer sürülerin korna çalarak  kamyonetin arkasından gelen sürücüyü uyarmaya çalışması
           

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