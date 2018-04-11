escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Özel platformda horoz dövüşüne jandarma baskını

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir evde yapılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlenen 8 kişi gözaltına aldı. Dövüşlerde kullanılan 23 horoza el konulurken, şüphelilere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası yazıldı. Alanya'nın...

Özel platformda horoz dövüşüne jandarma baskını

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir evde yapılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlenen 8 kişi gözaltına aldı. Dövüşlerde kullanılan 23 horoza el konulurken, şüphelilere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası yazıldı.
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde M.T.'nin kendisine ait evin iki odasında hazırladığı özel platformda para karşılığı horoz dövüştürdüğünü tespit eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.00'da baskın yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu baskında, ev sahibi M.T'nin yanı sıra horoz dövüştürdükleri belirlenen 7 kişi daha gözaltına alındı. Baskında dövüş alanı içerisinde ele geçirilen 23 horoza el konuldu. Ev sahibi M.T. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince adli işlem başlatıldı. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince hayvan sahiplerine el konulan her bir horoz için 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314