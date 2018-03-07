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Özel İdare Müdürü, kaçak definecilikten gözaltında

SİVAS'ın Kangal İlçesi Özel İdare Müdürü Ahmet E., kurumun iş makinelerini kaçak define arama çalışmalarında kullandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sivas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesinde kaçak define avcılığı...

Özel İdare Müdürü, kaçak definecilikten gözaltında
SİVAS'ın Kangal İlçesi Özel İdare Müdürü Ahmet E., kurumun iş makinelerini kaçak define arama çalışmalarında kullandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sivas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesinde kaçak define avcılığı yapıldığı gerekçesiyle dün operasyon düzenledi. Yapılan soruşturma kapsamında köylerde kaçak define avcılığı yapıldığı ve bu işlerde İlçe Özel İdare'ye ait iş makinelerinin kullanıldığı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine jandarma ekipleri İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet E. ile birlikte köy muhtarları A.E. ve İ.İ.Ş. ve birlikte çalıştıkları ileri sürülen 7 kişiyi gözaltına alındı. Jandarmada sorgulanan şüphelilerden köy muhtarları ve beraberindekiler serbest bırakıldı. Kurumun iş makinelerini define aramda kullandırdığı iddia edilen Ahmet E.'nin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Yaşanan gelişme üzerine Sivas Valiliği de Ahmet E.'nin açığa alınması kararı vererek, hakkında idari soruşturma başlattı.

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