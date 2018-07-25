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Özel İdare işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı

SİVAS İl Özel İdaresi'ne ait kamyonetin bariyerlere çarparak takla atması sonucu, 7 işçi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Adil Bilgin (49) yönetimindeki 58 FS 151 plakalı, İl Özel...

Özel İdare işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
SİVAS İl Özel İdaresi'ne ait kamyonetin bariyerlere çarparak takla atması sonucu, 7 işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Adil Bilgin (49) yönetimindeki 58 FS 151 plakalı, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Adil Bilgin ile araçtaki Vahit Berk (37), Nuri Şahin (34), Ali Rıza Deniz (40), Mehmet Şeker (55), Mahmut Akyol ( 62) ve Kerem Küçükçamsarı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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