Özel hastane çalışanı 10 kişi FETÖ'den adliyede

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan özel bir hastanenin yönetici ve çalışanı 10 kişi sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.

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