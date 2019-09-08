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Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan...
GÜVENLİK 08.09.2019, 10:34
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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