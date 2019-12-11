Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

HAKKARİ'de Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs, girdiği virajda savrulup, şarampolden yuvarlandı. Kazada, 3 polis memuru yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Merzan Mahallesi Sanayi yolunda meydana geldi. Özel Harekat polislerini taşıyan 65 EV 756 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampolden yuvarlandı. Kazada, 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan bilgi alan Akbıyık, polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.