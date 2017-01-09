Özel Harekat polisleri Valilik önünde nöbet tutuyor

Mutlu YUCA / BOLU,() - SON dönemde artan terör saldırıları üzerine Bolu'da güvenlik tedbirleri artırıldı. Polis Özel Harekat ekipleri Valilik önünde nöbet tutmaya başladı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde yaşanan terör saldırıları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan asayiş uygulamaları sıklaştırıldı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlar tek tek aranırken, şüpheli görünen kişilerin de üzerleri aranıp kimlikleri kontrol ediliyor. İstanbul'dan gelen Polis Özel Harekat ekipleri de zaman zaman asayiş uygulamalarına katılarak görev alıyor. Özel Harekat ekipleri, kentte bulunan kritik kamu binalarının güvenliği için de görev yapıyor. Özel Harekat polisleri, insanların yoğun olarak kullandığı Kent Meydanı'nda yer alan Bolu Valiliği binası önünde bu sabahtan itibaren nöbet tutmaya başladı. Valilik girişinde ve çevresinde uzun namlulu silahlarla nöbet tutan polisler, ilgi çekti.



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