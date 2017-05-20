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(Özel haber) Akaryakıt istasyonunda bıçaklı soygun

Hakan KAYA / İSTANBUL - SANCAKTEPE'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli bir kişi kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Atatürk Caddesi...

(Özel haber) Akaryakıt istasyonunda bıçaklı soygun

Hakan KAYA / İSTANBUL - SANCAKTEPE'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli bir kişi kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçen Çarşamba günü sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun marketine gelen yüzü maskeli bir kişi yazarkasadaki görevliden bıçak zoruyla paraları istedi. Kasadaki yaklaşık bin lirayı yanında getirdiği poşete koyan şüpheli daha sonra koşarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzü maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonunun marketine geldiği görülüyor. Şüpheli kişi daha sonra kasadaki görevliye elindeki bıçağı göstererek kasada bulunan paraları istiyor. Kasadaki paraları poşete koyan şüpheli daha sonra marketten koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAFLI)

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