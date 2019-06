Özel güvenlik görevlisi, parkta intihar etti

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, özel hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Kadir C. (36), parkta başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, dün gece, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen özel güvenlik görevlisi Kadir C., parkta başına dayadığı tabancayı ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Kadir C.'yi ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan ve bekar olduğu öğrenilen Kadir C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Kadir C.'nin intiharıyla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI