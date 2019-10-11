Son Dakika
Özel ekip, provokatörleri anahtar kelimelerden tespit ediyor
'BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla sosyal medyadan terör örgütleri lehine yorum yapıp, sahte fotoğraf ve video paylaşan 100'den fazla kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınanlar olduğu...
GÜVENLİK 11.10.2019, 16:00
'BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla sosyal medyadan terör örgütleri lehine yorum yapıp, sahte fotoğraf ve video paylaşan 100'den fazla kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Emniyetin özel ekipleri, anahtar kelimelerden, terör propagandası yapanları tespit ediyor.
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca harekatla ilgili sosyal medya paylaşımlarını takip eden özel ekipler oluşturuldu. Başta İstanbul olmak üzere her ilde, 7/24 sistemine göre çalışan ekipler, terör propagandası yapanları belirledikleri anahtar kelimelerle tek tek tespit ediyor. Adresleri de saptanan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenleniyor. Harekatla ilgili paylaşımlar tek tek inceleniyor. Bu kapsamda, terör örgütleri lehine yorum yapıp, başka yerlerde çekilmiş fotoğraf ve videoları operasyondan görsel gibi paylaşan 100'den fazla kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyonlarla gözaltına alınanlar olduğu, sorgularının ardından savcılığa sevk edildikleri öğrenildi. Şüphelilerin terör bağlantıları da araştırılıyor.
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca harekatla ilgili sosyal medya paylaşımlarını takip eden özel ekipler oluşturuldu. Başta İstanbul olmak üzere her ilde, 7/24 sistemine göre çalışan ekipler, terör propagandası yapanları belirledikleri anahtar kelimelerle tek tek tespit ediyor. Adresleri de saptanan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenleniyor. Harekatla ilgili paylaşımlar tek tek inceleniyor. Bu kapsamda, terör örgütleri lehine yorum yapıp, başka yerlerde çekilmiş fotoğraf ve videoları operasyondan görsel gibi paylaşan 100'den fazla kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyonlarla gözaltına alınanlar olduğu, sorgularının ardından savcılığa sevk edildikleri öğrenildi. Şüphelilerin terör bağlantıları da araştırılıyor.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2