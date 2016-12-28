Özel eğitimli köpek 'Efes' ile uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

VAN Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 86 kilo eroin, 65 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların, 'Efes' adlı özel eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine ortaya çıkarıldığı belirtildi.Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri aldıları ihbar üzerine ilk operasyonu dün Kurubaş Mahallesine yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, özel eğitimli 'Efes' adlı köpek yardımıyla kapsamılı bir arama yapıldı. Yapılan aramalarda 'Efes'in tepki vermesi üzerine evin yanındaki odunluk kısmına ağırlık verildi. Burada yapılan aramalarda odun yığınları arasına gizlenmiş torbalarda 64 kilo 548 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgisi bulunduğu belirtilen Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı Ş.A. da gözaltına alındı.İkinci operasyon ise şüphe üzerine 2 araca yönelik olarak yapıldı. Merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Caddesi'nde durdurulan 2 araçta yine 'Efes' adlı dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Bu araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 86 kilo 126 gram eroin ele geçirdi. Araçların şoförleri gözaltına alınırken, uyuşturucunun gerçek sahiplerine de ulaşıldı. Uyuşturucuyu il dışına çıkarmak için araçlara teslim eden 2 kişinin de polis ekipleri tarafından gözaltına alndığı, bu kişilerin sorgularının yaplıdığı ve soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.İki ayrı operasyonda büyük bir başarı göstererek uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulmasında önemli rol oynayan narkotik köpeği Efes ise çeşitli yiyeceklerle ödüllendirildi.

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