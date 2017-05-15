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Öz kardeşe cinsel istismara 12 yıl hapis

KAYSERİ’de, alkollü olarak geldiği evde kız kardeşi 13 yaşındaki H.B.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Durmuş B.12 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Olay, geçen Kasım ayında meydana geldi. İşsiz...

Öz kardeşe cinsel istismara 12 yıl hapis
KAYSERİ’de, alkollü olarak geldiği evde kız kardeşi 13 yaşındaki H.B.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Durmuş B.12 yıl hapis cezasına mahkum oldu.
Olay, geçen Kasım ayında meydana geldi. İşsiz Durmuş B., arkadaşları ile birlikte alkol aldıktan sonra eve geldi ve kız kardeşinin yanında yatmak istediğini söyledi. Ardından kız kardeşine istismarda bulundu. 1.5 ay sonra ağabeyinin yaptığı istismarı arkadaşlarına, daha sonra öğretmenine anlatan H.B.B, durumun polise bildirilmesi üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek ifade verdi.  Polis, istismarcı ağabeyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan Durmuş B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Durmuş B. ve mağdur kardeşi H.B.B. hazır bulundu.  Eve sarhoş halde gittiğini belirten işsiz ağabey, "Alkol nedeni ile hiçbir şey hatırlamıyorum. Kardeşime istismarda bulunmam söz konusu değildir" dedi. Ağabeyinin istismarına uğradığını ileri süren H.B.B., duruşma salonuna kelepçeli olarak getirilen ağabeyini görünce gözyaşlarını tutamadı. Şikayetçi olmadığını söyleyen H.B.B. pedogog eşliğinde verdiği ifadede, olayın arkadaşlarına anlattığı gibi olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, Durmuş B.'yi, kız kardeşine istismarda bulunması nedeniyle 'Çocuğa cinsel istismar suçundan' 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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