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Oyuncu Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü
İZMİR'de, oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun, köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grubun restoranda saldırısına uğradığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket...
GÜVENLİK 20.09.2019, 11:15
İZMİR'de, oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun, köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grubun restoranda saldırısına uğradığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, tekme tokat dövüldüğü ve gruptan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'taki restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden grubu uyardı. Bunun üzerine gruptakiler, Çoruh'a ve organizatöre saldırdı. Çoruh'un dövüldüğü noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, arkasına kalabalık grubu alan kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü, bu sırada Çoruh'un kaçmaya çalıştığı, saldırgan grubun da oyuncunun peşinden koştuğu anlar yer aldı.
Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'taki restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden grubu uyardı. Bunun üzerine gruptakiler, Çoruh'a ve organizatöre saldırdı. Çoruh'un dövüldüğü noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, arkasına kalabalık grubu alan kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü, bu sırada Çoruh'un kaçmaya çalıştığı, saldırgan grubun da oyuncunun peşinden koştuğu anlar yer aldı.
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