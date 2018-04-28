Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış...

Oyuncu Hakan Yılmaz'ı döven Denizhan Vural, çoban cinayetinden tutuklandı

OYUNCU Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra...

Oyuncu Hakan Yılmaz'ı döven Denizhan Vural, çoban cinayetinden tutuklandı
OYUNCU Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.  
Olay, dün akşam saatlerinde Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'ye (60) ait olduğu iddia edilen Bozkurt Mahallesi'ndeki evin yakınında meydana geldi. Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'nin evine ateş edildiği sırada, evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam R. (25), duyduğu sesler üzerine dışarı çıkınca  boynundan vuruldu. Ağır yaralanan İslam R.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisi ilçede başlattığı geniş çaplı araştırma sonucu olayla ilgili Denizhan Vural'ı gözaltına aldı. Vural, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
8.5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR
Öte yandan Denizhan Vural, geçtiğimiz 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’a yanındakilerle birlikte saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Vural, “hakaret, kasten yaralama, tehdit” suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasına katılmazken, mahkeme, Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimatla yazı yazılarak ifadesin alınmasına karar vermişti.  

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314