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Oyuncak yüklü TIR otoyolda yandı
ADANA'da, Suriye'ye götürülen oyuncakların bulunduğu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı. Mersin Limanı'ndan yüklenen 12 ton oyuncak ve bebek bakım ürünlerinin Suriye'ye götürüldüğü TIR, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyulu'nda...
GÜVENLİK 07.11.2019, 17:57
ADANA'da, Suriye'ye götürülen oyuncakların bulunduğu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı.
Mersin Limanı'ndan yüklenen 12 ton oyuncak ve bebek bakım ürünlerinin Suriye'ye götürüldüğü TIR, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyulu'nda alev aldı. Arka lastiklerinin patlaması sonucu çıktığı ileri sürülen yangını fark eden sürücü Abdulkadir Ünal, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin Limanı'ndan yüklenen 12 ton oyuncak ve bebek bakım ürünlerinin Suriye'ye götürüldüğü TIR, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyulu'nda alev aldı. Arka lastiklerinin patlaması sonucu çıktığı ileri sürülen yangını fark eden sürücü Abdulkadir Ünal, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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