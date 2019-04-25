Oyuncak yüklü kamyon devrildi, şoför öldü

BURSA -İzmir Otoyolu’nda oyuncak yüklü kamyon devrildi. Kamyonun altında kalan sürücü Alamettin Kaymaz (54), hayatını kaybetti.İstanbul'dan Aydın'a oyuncak götüren Alamettin Kaymaz'ın kullandığı 09 ABZ 564 plakalı kamyon Bursa-İzmir Otoyolu'nın İzmir yönündeki bağlantı yolunda kontolden çıkıp, devrildi.Devrilen kamyonun altında kalan Kaymaz'ın yardımına yoldan geçen sürücüler yetişti. Kamyonun altından ağır yaralı olarak çıkarılan Kaymaz, olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kaymaz, doktoların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Kamyon, çekici ile yol kenarına çekildikten sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Daha sonra ise kamyon 2 çekici yardımıyla düzeltilerek, yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafik tamamen açıldı. Jandarma ve polis ekipleri, otobüs terminali yakınındaki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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