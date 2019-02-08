Oyuncak tabanca polisi alarma geçirdi

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE’de, metruk bir binada tabanca olduğu ihbarı, polisi alarma geçirdi. Hızla binaya giden polislerin bulduğu tabanca, oyuncak çıktı.

155 Polis İhbar hattını arayan bir kişi, Uzun Sokak'ta bulunan metruk binada tabanca gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hızla binaya gitti. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis, arama çalışması başlattı. Binanın yüksek bölümleri ise merdiven ile çıkılarak, kontrol edildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda tabancayı buldu. Ancak tabanca oyuncak çıkı.



FOTOĞRAFLI