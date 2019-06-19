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Oyuncak bebekten uyuşturucu hap çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ () - KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Yasin E. ile oğlu M.E. (17) gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

Oyuncak bebekten uyuşturucu hap çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ () - KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Yasin E. ile oğlu M.E. (17) gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Mağralı Ökkeş Caddesi'nde durumundan şüphelendiği M.E.'yi durdurdu. M.E.'nin üzerine arayan polis, 50 captogon hap ele geçirdi. Babası Yasin E.'nin de uyuşturucu satıcısı olduğunu belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Evde narkotik dedektör köpeği Alf ile arama yapıldı. Alf'in çekyat üzerindeki oyuncak bebeğe tepki vermesi üzerine polis, bebeğin sırtında gizlenmiş captagon hap buldu. Arama sonunda evde bin 410 captagon hap ile 64 gram esrar, 11 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yasin E. ile oğlu M.E., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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