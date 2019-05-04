Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

Oyun oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynayan Ö.F.'nin başına yorgun mermi isabet etti. Çevreyi araştıran jandarma merminin, alkollü M.D.'nin (43) oğlu M.D.'ye (18) tabancadan çıktığını belirleyerek baba ve...

Oyun oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynayan Ö.F.'nin başına yorgun mermi isabet etti. Çevreyi araştıran jandarma merminin, alkollü M.D.'nin (43) oğlu M.D.'ye (18) tabancadan çıktığını belirleyerek baba ve oğlunu gözaltına aldı.
Olay, ilçeye Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Ö.F.'nin kafasından birden kanamaya başladı. yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun alnına yorgun merminin isabet ettiği belirlendi. Ö.F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Elbistan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
SİLAHI DEDEKTÖR YARDIMIYLA BULDULAR
Merminin eve yakın bir bölgeden tabancadan ateşlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, Ö.F.'nin yakınları ve komşuların ifadeleri üzerine tabancanın yem fabrikasından ateşlendiğini belirledi. Fabrikadakiler, yanlarına gelen jandarma ekiplerine tabancayla ateş edilmediğini söyledi.
Elbistan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikada yaptığı incelemede 24 boş kovan buldu. Ekipler daha sonra tabancayı bulmak için dedektör getirtti. Fabrikadaki tüm çuvallar, hububat yığınlarını didik arayan jandarma, Ö.F.'nin alnına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabancayı mısır yığınının içinde buldu. Ekipler silahla birlikte 34 tane de mermi ele geçirdi.
ALKOLLÜ OLARAK OĞLUNA TALİM YAPTIRIYORMUŞ
Jandarma, yaptığı çalışmanın devamında alkollü olan M.D.'nin oğlu M.D.'ye tabanca ile soda şişelerine ateş ettirerek talim yaptırdığını belirledi. Ekipler, baba ve oğlunu gözaltına alarak sorgulamak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328