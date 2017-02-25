Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı

Oyun oynayan çocuğu yaralayana 13 yıl 4 ay hapis cezası

EDİRNE’de 4 arkadaşıyla birlikte komşularının camına taş atıp kapı zillerine basan 13 yaşındaki U.C.'nin arkasından tabancayla ateş ederek yaralamaktan tutuklanan 36 yaşındaki Mehmet Hisar, yargılandığı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce,...

Oyun oynayan çocuğu yaralayana 13 yıl 4 ay hapis cezası
EDİRNE’de 4 arkadaşıyla birlikte komşularının camına taş atıp kapı zillerine basan 13 yaşındaki U.C.'nin arkasından tabancayla ateş ederek yaralamaktan tutuklanan 36 yaşındaki Mehmet Hisar, yargılandığı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ‘çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edirne’de 2015 yılı Ekim ayında Yeniimaret Mahallesi’nde ortaokul öğrencisi U.C., 4 arkadaşıyla birlikte, yörede 'zilli baba' olarak adlandırılan, komşularının evinin camına taş atıp kapı zillerine basma oyununu oynadı. Ancak annesiyle birlikte oturan ev sahibi, dışarı çıkıp çocuklara tepki gösterdi. Bu sırada aynı sokaktaki evine giden Mehmet Hisar, çocukların taş attığı evin sahibiyle tartıştıklarını görüp müdahale etti. Tartışma sırasında sinirlenip, belindeki ruhsatsız tabancasını çıkaran Mehmet Hisar, kaçan çocukların arkasından ateş etti. Hisar’ın silahından çıkan kurşun U.C.’ye isabet ederken, yere düşen küçük çocuğun alnına silah dayayıp eline bastı. Ardından kaçtı. Küçük çocuk ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 4 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra hayati tehlikesini atlatarak taburcu edildi. Kurşunun kalbinin 1 santim altından geçtiği ve karaciğerini parçaladığı belirlendi.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Olayın ardından kaçan Mehmet Hisar, İstanbul Esenler’de saklandığı evde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Hisar, önceki gün karar duruşmasına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hisar, mahkemeden tahliyesini istedi.
13 YIL CEZA ALDI
Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyip Özdurmaz, sanık Mehmet Hisar’a 13 yaşındaki U.C.’yi silahla yaradığı için ‘çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Genç çocuğun ailesi, cezanın az olduğunu belirterek itiraz edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.