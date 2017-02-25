Oyun oynayan çocuğu yaralayana 13 yıl 4 ay hapis cezası

EDİRNE’de 4 arkadaşıyla birlikte komşularının camına taş atıp kapı zillerine basan 13 yaşındaki U.C.'nin arkasından tabancayla ateş ederek yaralamaktan tutuklanan 36 yaşındaki Mehmet Hisar, yargılandığı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ‘çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Edirne’de 2015 yılı Ekim ayında Yeniimaret Mahallesi’nde ortaokul öğrencisi U.C., 4 arkadaşıyla birlikte, yörede 'zilli baba' olarak adlandırılan, komşularının evinin camına taş atıp kapı zillerine basma oyununu oynadı. Ancak annesiyle birlikte oturan ev sahibi, dışarı çıkıp çocuklara tepki gösterdi. Bu sırada aynı sokaktaki evine giden Mehmet Hisar, çocukların taş attığı evin sahibiyle tartıştıklarını görüp müdahale etti. Tartışma sırasında sinirlenip, belindeki ruhsatsız tabancasını çıkaran Mehmet Hisar, kaçan çocukların arkasından ateş etti. Hisar’ın silahından çıkan kurşun U.C.’ye isabet ederken, yere düşen küçük çocuğun alnına silah dayayıp eline bastı. Ardından kaçtı. Küçük çocuk ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 4 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra hayati tehlikesini atlatarak taburcu edildi. Kurşunun kalbinin 1 santim altından geçtiği ve karaciğerini parçaladığı belirlendi.TAHLİYESİNİ İSTEDİOlayın ardından kaçan Mehmet Hisar, İstanbul Esenler’de saklandığı evde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Hisar, önceki gün karar duruşmasına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hisar, mahkemeden tahliyesini istedi.13 YIL CEZA ALDIEdirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyip Özdurmaz, sanık Mehmet Hisar’a 13 yaşındaki U.C.’yi silahla yaradığı için ‘çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Genç çocuğun ailesi, cezanın az olduğunu belirterek itiraz edeceklerini söyledi.

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