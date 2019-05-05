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Oynarken foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde oyun oynarken foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Güreke, yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Kalfalar Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde en son sokakta oyun oynarken görülen Mehmet Güreke, aniden ortadan...

Oynarken foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde oyun oynarken foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Güreke, yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kalfalar Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde en son sokakta oyun oynarken görülen Mehmet Güreke, aniden ortadan kayboldu. Ailesi, mahalle sakinleri ile birlikte küçük çocuğu aramaya başladı. Bir süre sonra Güreke, en son görüldüğü sokak yakınlarında, yaklaşık 2 metre derinliğindeki foseptikte hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çukurdan çıkarılan Güreke'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Mehmet Güreken'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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