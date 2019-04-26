Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan Ahmet öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, evde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurulan Ahmet Vural (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, merkeze bağlı Sarıharman köyünde meydana geldi. Evde, iddiaya göre, duvarda asılı av tüfeğiyle oynayan Ahmet Vural, kazara ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah sesini duyan aile bireyleri, odaya gittiğinde, Vural'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralandığını belirlediği Vural'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Vural'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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