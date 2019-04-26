Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan Ahmet öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, evde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurulan Ahmet Vural (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra, merkeze bağlı Sarıharman köyünde meydana geldi....

Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan Ahmet öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, evde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurulan Ahmet Vural (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra, merkeze bağlı Sarıharman köyünde meydana geldi. Evde, iddiaya göre, duvarda asılı av tüfeğiyle oynayan Ahmet Vural, kazara ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah sesini duyan aile bireyleri, odaya gittiğinde, Vural'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralandığını belirlediği Vural'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Vural'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328