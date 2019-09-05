Oynadığı ip boynuna dolanan İlkim, öldü

GAZİANTEP’te 7 yaşındaki İlkim Dilara Yaşar, oyun oynadığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.Olay, dün akşam Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde 4 kardeşi ile yalnız kalan İlkim, gardropa bağladığı ipin diğer ucundan tutarak yatağın üzerine çıktı. Yatakta zıplayarak oynadığı ipin boğazına dolanması sonucu nefessiz kalan küçük kız, yere düştü. Odaya giren kardeşi, ablasının boynundan ipi çıkararak, komşulara haber verdi.İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.İlkim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.