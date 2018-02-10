Ovacık kırsalında terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu

Ovacık ilçesinde ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Ovacık İlçemiz Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde; 2 adet telsiz, 1 adet EYP başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 m. saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kg. amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 m. mavi branda, 30 m. ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
FOTOĞRAFLI