Otoyolda zincirleme kazada kilometrelerce kuyruk oluştu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kaza öğlenden sonra TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Çalış idaresindeki 34 RH 5052 plakalı otomobil, Halil İbrahim Erdal idaresindeki 16 KKM 10 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Özge Tosun idaresindeki 06 BBZ 007 plakalı otomobil ise kaza yapan araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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