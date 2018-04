Otoyolda yardım bekleyenlere çarpan sürcüye 11 yıl 8 ay hapis cezası

İZMİR- Çeşme Otoyolu'nda, yola çıktıkları iki motosikletten birinin arızalanması üzerine yardım bekleyen 4 kişinin arasına otomobiliyle dalıp, Mehmet Can Ardil'in ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 0.82 promil alkollü sürücü Burcu Göpür 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan Ozan Ergün (25), geçen 5 Ağustos'ta plakasız motosikletiyle, Engin Güven (20) de 35 JA 2439 plakalı motosikletiyle, arkadaşları Mehmet Can Ardil ile Gazi Birol'u (20) arkalarına bindirerek, denize girmek için İzmir'den Çeşme'ye gitti. Gün boyu denizde eğlenen 4 arkadaş, gece İzmir'deki evlerine dönmek için yola çıktı. İzmir-Çeşme Otoyolu Karaburun bağlantısına geldikleri sırada Güven'in yönetimindeki motosiklet arıza yaptı. Yolun karanlık ve virajlı olması nedeniyle 4 arkadaş sürücülerin kendilerini görmesi için orta refüjün bitimindeki aydınlatma direğinin altına geçerek yardım beklemeye başladı. Sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Çeşme'den İzmir yönüne gelen Burcu Göpür (28) yönetimindeki 35 N 6183 plakalı otomobili ile motosikletlerle birlikte Ardil, Birol ve Güven'e çarptı. Kazayı son anda fark eden Ergün kendisini refüje atarak kurtuldu. Otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabilirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Can Ardil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Birol ve Güven ise hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kazada ölen, babası ile birlikte dekorasyon işi yapan Mehmet Can Ardil, Buca'nın Karacaağaç Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazanın ardından 0.83 promil alkollü olduğu belirlenen, ancak serbest bırakılan sürücü Göpür, itiraz üzerine tutuklandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Göpür hakkında 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma ile alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçlamalarıyla dava açtı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Burcu Göpür, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mehmet Can Ardil'in babası Ferhat Ardil, yaralananlar ve tarafların avukatları katıldı. Savcı sanık sürücü Burcu Göpür'ün 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Göpür, bir önceki duruşmada olayın heyecanı ve karşı tarafın hararetli tavrı nedeniyle kendisini net olarak ifade edemediğini iddia ederek mahkemeye verdiği yazılı savunmasında, olayı bütün samimiyeti ve üzüntü içerisinde anlattığını söyledi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Göpür, "Geri geleceğini bilsem ölenin yakınlarının ayaklarına bile kapanmaya razıyım. Çok pişmanım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Yaralanan gençlerin avukatı Erhan Koçyiğit, sanığın alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiğini, bu konuda sabıkası olduğunu iddia ederek "Kazadan sonra yaklaşık 52 gün dışarıda olmasına rağmen sanık bir pişmanlık göstererek aileye başsağlığına bile gitmemiştir" dedi. Sanığın verdiği çelişkili ifadeyle mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını öne süren Koçyiğit, cezalandırılmasını istediği Göpür'ün tutukluluk halinin devamına da karar verilmesini talep etti.

Ardil'in avukatı Murat Gülmez ise gerçeğe aykırı beyan veren bazı tanıklar hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini savunarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 'Taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı Göpür'e 'Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.



