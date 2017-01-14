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Otoyol şantiyesine bir haftada ikinci PKK operasyonu: 2 gözaltı

BURSA'da yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan 2 kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir...

Otoyol şantiyesine bir haftada ikinci PKK operasyonu: 2 gözaltı
BURSA'da yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan 2 kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Orhangazi’nin Gedelek Mahallesi ve Gemlik’in Kurtul Tüneli altındaki şantiyelerde çalıştığı tespit edilen 16 yaşındaki A.K. ile 18 yaşındaki F.O.'yu gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerinin geçen hafta aynı şantiyeye düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.K., O.K. ve S.A. tutuklanmıştı.

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