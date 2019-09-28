Son Dakika
Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrildiği kazada yaralanan olmazken, yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda, devrilen kamyonun kaldırılmasının...
GÜVENLİK 28.09.2019, 01:32
KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrildiği kazada yaralanan olmazken, yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda, devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.
Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
Kaza saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.
Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2