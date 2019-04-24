Otoyol inşaatındaki ölümde kamyon tespit edilmeye çalışılıyor

BURSA'da, İstanbul- İzmir otoyolu yapım çalışmaları sırasında Rıza Karaca'nın (64), kamyonun boşalttığı kum ve çakıl taşı yığınının altında kalıp, yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Malzemeyi boşaltan kamyonun tespiti için çalışmalar devam ederken, olay günü şantiyede bulunan şantiye şefi ve 50 çalışanın ifadesi alınıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karacabey etabında meydana geldi. Yol yapımında çalışan 3 çocuk babası Rıza Karaca (64), asfalt öncesi yola serilen kamyonun boşalttığı kum ve çakıl yığınının altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark eden mesai arkadaşları, Karaca’yı çıkardı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOYOL ÇALIŞMASINA 3 GÜN ARA VERDİ

Olayın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey etabındaki çalışmalara 3 gün süreyle ara verildi. Geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay günü şantiye sahasında çalışan 50 işçi ve şantiye şefini, ifadelerinin alınması için karakola götürdü. Jandarma ekiplerinin, Rıza Karaca'nın altında kaldığı yığını boşaltan hafriyat kamyonunun tespiti için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Rıza Karaca'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'a gönderildi.



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