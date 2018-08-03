Otostopla fuhuş yapan 2 travestiye gözaltı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbarla Çorum-Samsun karayolunun 10'uncu kilometresinde iki travestinin yoldan geçen araçlara otostop çektiğini öğrendi. Bunun üzerine bölgeye giden polisler, 2 şüpheliyi fuhuş pazarlığı yaptıkları otomobilin içinde yakalayıp gözaltına aldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbarla Çorum-Samsun karayolunun 10'uncu kilometresinde iki travestinin yoldan geçen araçlara otostop çektiğini öğrendi. Bunun üzerine bölgeye giden polisler, 2 şüpheliyi fuhuş pazarlığı yaptıkları otomobilin içinde yakalayıp gözaltına aldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.