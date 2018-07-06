Otostop yaparken ceza yedi

Esra AKSU/SİNOP, () - TÜRKİYE'yi otostop yaparak, gezen Şükür Demet, Sinop'a geldi. Yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Demet, Kocaeli'de, TEM yolunda otostop yaparken, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle polisin 108 liralık ceza yazdığını söyledi.

Türkiye'yi otostop yaparak, gezmek için üniversite okuduğu Erzurum'dan haziran ayında yola çıkan Şükür Demet, Sinop'a ulaştı. Yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Demet, 1 hafta önce, Kocaeli'de TEM yolunda otostop yaparken, sürücülerin kendisini ihbar ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis tarafından kendisine, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 108 liralık ceza kesildiğini kaydeden Demet, "Ülkemizi otostop ile gezmek gibi bir amacım var. Bu amaçla haziran ayı başında yola çıktım. Bunu yaparken İstanbul’dan memleketime, Rize’ye giderken TEM yolunda, Kocaeli tarafında 108 TL’lik bir ceza yedim. Ceza yeme sebebim, trafik polisinin söylediğine göre, trafiği tehlikeye attığımı düşünüyordu. Haklı bir ceza mı yedim? Kesinlikle haklıydı. Güvenli bir yerde olduğumu söyledim. Güvenli olduğuna kesinlikle eminim; çünkü cep bir kısımdayım ve cebin bariyerlerin arka kısmındaydım. Kendi canımı tehlikeye atacak hiçbir şeyde bulunmadım. Dans ettiğimi söyledim. Onu da bariyerin arka kısmında yaptığım için bir sorun olacağını sanmadım, biraz trafikte şoförlerin dikkatini dağıtabilirdi; ama sonradan aklıma geldi. Tek düşünceleri o ise o yüzden ceza yazdılarsa teşekkürler" diye konuştu.

Türkiye'de bu zamana kadar 60 şehre gittiğini anlatan Şükür Demet, "Bu 60 ilin 40’ını doğal güzelliklerini görerek gittim. O yüzden 40 il demek istiyorum. 40 ilimizi çok güzel gezdiğimizi düşünüyorum. Yine gezmeye devam edeceğim. Ne kadar ceza yesem de devam diyorum. Türkiye’nin 81 ilini gezmeden önce de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yurt dışına gidip, yurt dışındaki insanlarla tanışmak, onların da kültürünü az da olsa görmek istiyorum" dedi.

Şükür Demet, para cezasını henüz ödemediğini söyledi.



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