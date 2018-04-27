Otoparkta ölü bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA’da, evsiz olduğu ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Salih Dereli'nin (56), otoparkta cesedi bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Kemerli Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibipleri, otoparkta yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri kanlar içinde yerde yatan Salih Dereli'nin öldüğünü belirledi. Polis, evsiz olduğu belirlenen Dereli'nin yüksekten düşerek ağır yaralandığı, otoparka geldiğinde de yere yığılıp ölmüş olabileceği üzerinde duruyor. Salih Dereli'nin cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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