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Otoparkta devrilen ağaç, 4 otomobile zarar verdi

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç 4 araçta hasara yol açtı. İzmit'te öğle...

Otoparkta devrilen ağaç, 4 otomobile zarar verdi

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç 4 araçta hasara yol açtı.
İzmit'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kozluk Mahallesi'ndeki otoparkta bulunan büyük dut ağacı ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi. 4 otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobillerde büyük çapta hasara yol açtı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı parçalar halinde keserek kaldırdı. Olay anında otoparkta kimsenin olmaması olası can kaybını önledi.
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