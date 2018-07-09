Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 kişi yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () – ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde otomobilin yol kenarında yürürken çarptığı Hasan Akbulut (17) yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Korkuteli’ne bağlı Kayabaş Mahallesi’nde saat 17.30 meydana gelen kazada, Uğur Tuygun (32) idaresindeki 06 BJ 425 plakalı otomobil, Fethiye istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yaya haldeki Hasan Akbulut’a çarptı. Akbulut ve otomobil yol kenarına savruldu.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücü Uğur Tuygun ile 1 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edildi.

Sürücü Uğur Tuygun polis tarafından merkeze götürüldü.

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