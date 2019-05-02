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Otomobillerin ön konsollarını çalan 1'i kadın 9 kişilik çete çökertildi

    Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()  İstanbul’da 20 ilçede lüks otomobillerin ön konsolları, dijital gösterge panellerini çalan, direksiyonların söken 9 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Takip ettikleri panelvanlardan...

Otomobillerin ön konsollarını çalan 1'i kadın 9 kişilik çete çökertildi

 

 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()  İstanbul’da 20 ilçede lüks otomobillerin ön konsolları, dijital gösterge panellerini çalan, direksiyonların söken 9 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Takip ettikleri panelvanlardan matkap ve inşaat malzemeleri de çalan şebekeye yapılan operasyonda,  2 otomobil,  otomobillerden çalınan parçalar ile inşaat malzemeleri ele geçirildi.  Çalınanların piyasa değerinin  yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul’daki birçok ilçede yaşanan otomobillerden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete liderliğini Fırat G. (25) ve Selman D'nin (30) yaptığı, 1'i  kadın 9 kişilik hırsızlık çetesinin adreslerini belirledi.  Çalışmalar kapsamında   Esenyurt, Avcılar, Başakşehir’in de aralarında bulunduğu 6 ilçe  ile  Mardin’de geçtiğimiz Pazar günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarda lüks otomobillerin konsollarında bulunan ‘hayalet ekran’ diye bilinen çok sayıda dijital gösterge, direksiyonlar,  darbeli matkap gibi  inşaat malzemeleri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 25 bin lira  ve 2 adet çalıntı otomobil de bulundu.  Çalınan malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken malzemelerin piyasa değerinin ise  yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.
Öte yandan yakalanan 9 kişilik çetenin saat  05.00’te hırsızlığa başlayarak 3 saat içerisinde hırsızlığı tamamladıkları öğrenildi.  Hırsızlık çetesinin çaldıkları malzemeler ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi. Yakalanan 9 şüpheli Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

 

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