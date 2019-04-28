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Otomobilleri takla attı, hastaneye götürüldükleri ambulans kaza yaptı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, Musa (25) ve Barış Şahin (24)...

Otomobilleri takla attı, hastaneye götürüldükleri ambulans kaza yaptı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, Musa (25) ve Barış Şahin (24) kardeşlerin olduğu ambulans, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından yaralı kardeşler, başka ambulansa alınıp, hastaneye götürüldü. 
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Aksaray- Nevşehir yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Barış Şahin yönetimindeki 68 DN 564 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Barış Şahin ve araçtaki ağabeyi Musa Şahin, akrabaları Remzi Demir (73) ile Zahide Demir (45) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere ambulanslara aldı. Şahin kardeşlerin olduğu ambulans, kavşakta, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Bunun üzerine Barış- Musa Şahin kardeşler, başka ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Remzi Demir ve Zahide Demir'in sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi. 

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