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Otomobillerden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

SAMSUN'da iki otomobilin camlarını kırarak çanta, cep telefonu ve para çaldığı iddia edilen İsmail Çelebi (33), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı. İlkadım ve Atakum ilçelerinde 16 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde iki...

Otomobillerden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
SAMSUN'da iki otomobilin camlarını kırarak çanta, cep telefonu ve para çaldığı iddia edilen İsmail Çelebi (33), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İlkadım ve Atakum ilçelerinde 16 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde iki otomobilin camı kelebek diye tabir edilen bıçakla kırılarak içerisinde bulunan çanta, 2 cep telefonu, yazlık daire anahtarı ve 5 bin lira nakit para çalındı. Olayları araştıran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İsmail Çelebi olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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