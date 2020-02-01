Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İsaören Mahallesi'nden İnegöl'e giden Tahsin Çabuk (44) yönetimindeki 16 J 0456 plakalı otomobil, Osman Ergül'ün (39) kullandığı 54 ADP 904 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobillerde sürücüler ile Ergül'ün aracındaki Ersin Çelik (34) ile Fatih Altundağ (38) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahsin Çabuk'un durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|37
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016