Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Dikbıyık Mahallesi Melik mevkiinde meydana geldi. Turan Özdemir (78) yönetimindeki 41 U 3044 plakalı otomobil orta şeritten kavşağa giriş yapmak isterken sol şeritten gelen Hamza Demir'in (27) kullandığı 55 SD 688 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Özdemir olay yerinde otomobile sıkışarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan yaralı Nihat Çalışkan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Demir ile aynı araçta bulunan Bekir Demir (49) ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nihat Çalışkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Turan Özdemir’in cansız bedeni ise olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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