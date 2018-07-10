Otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Murat Demirel (21) yaşamını yitirdi. Kazaya karışıp olay yerinden kaçan diğer otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ilıca Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Murat Demirel'in kullandığı 07 NBH 52 plakalı otomobille akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yaptığı sırada yan yoldan gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LS 7810 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Murat Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Murat Demirel'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazanın ardından kaçan diğer otomobil sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.



FOTOĞRAFLI