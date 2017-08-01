Otomobille yeğenini gezdirirken kaza yaptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), () - YALOVA’da 21 yaşındaki Ümit D., 4 yaşındaki yeğenini gezdirmek için otomobil ile Orhangazi’de İznik Gölü sahilinde götürdükten sonra iddiaya göre uyuşturucu kullandı. Ümit D., direksiyon kontrolünü yitirince yönetimindeki otomobille ağaçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Ümit D. ve yeğeni, araç içerisinde uyurken bulundu.

Olay dün gece Orhangazi’de İznik Gölü çamlık tesislerinin arkasında bulunan poligon tesisleri önünde meydana geldi. Yalova’da oturan Ümit D., yeğeni K.’yı yanına alarak kendisine ait 77 AR 744 plakalı otomobil ile Orhangazi’ye geldi. Akşam saatlerine kadar İznik Gölü sahilinde yeğeni ile birlikte gezen Ümit D., saat 23.30 sıralarında otomobili ile İznik gölü piknik alanından dönmek isterken direksiyon kontrolünü yitirince araç poligonun dışındaki ağaçlara çarptı.

Kazayı farkedenler aracın başına gittiklerinde direksiyonda sızıp kalan Ümit D. İle yanında ön koltukta oturan K. adlı yeğenini uyurken buldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi, ön koltukta uyuyan çocuk ile dayısı olduğu belirlenen ve direksiyonda sızıp kalan Ümit D.’yi alarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazadan yara almadan kurtuldukları belirlenen dayı ile yeğeni doktor kontrolünden sonra polis ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ümit D.'nin alkol almadığı belirlenirken cebindeki sigara paketinden uyuşturucu madde çıktı. Ümit D’nin yeğeninin yanında uyuşturucu aldıktan sonra kaza yaptığı iddia edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

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