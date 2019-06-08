Otomobille taksi çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA'da taksiyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi ile Kızılırmak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Kızılırmak Caddesi'nde seyreden Osman Kaygısız'ın kullandığı 34 EGF 26 plakalı otomobil, Karacaoğlan Caddesi'ne döndüğü sırada Ferhat Yılmaz yönetimindeki 07 T 2453 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Osman Kaygısız'ın aracı savrularak refüje de çarptı. Kazada, Osman Kaygısız ile araçtaki 3 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrasında haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup yol güvenliği alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılardan genç bir kız, sedyeye alınan annesinin yanına gelerek, "Anne korkma, buradayım" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

İlk müdahalesi olay yerindeki ambulanslarda yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücü Ferhat Yılmaz, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için polis merkezine gitti.



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