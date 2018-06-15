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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akyüz (21) ve arkadaşı Harun Harman (21) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sandal Kavşağı'nda...

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akyüz (21) ve arkadaşı Harun Harman (21) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sandal Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Kula yönüne giden ve kavşaktan Sandal Mahallesi yönüne dönmek isteyen Mehmet Akyüz (21) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Kula'dan İzmir yönüne gelen Ramazan Erbay yönetimindeki 45 EJ 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, metrelerce savruldu. Motosikletten düşen kasksız sürücü Akyüz ile arkasındaki arkadaşı, yine kasksız olan Harun Harman kanlar içinde kaldı. Kaza, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.
Karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mehmet Akyüz'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Motosikletin arkasında bulunan Harun Harman ise hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Erbay ile araçtaki Umut Erbay (15), Yağmur Erbay (11), Fadime Erbay (38) ve Yunus Türe (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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