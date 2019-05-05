Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Güvercinlik- Mumcular yolu Ova Yolu mevkisinde meydana geldi. Güvercinlik'ten Mumcular yönüne giden Veysi Donat'ın kullandığı 20 DZ 656 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, Ebubekir Unat yönetimindeki 48 U 2802 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Donat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Unat ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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