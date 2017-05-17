Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Seyhan Barajı set üzerinde meydana geldi. Hız sınırının 30 kilometre olan set üzerinde hızla ilerleyen Ali Kürşat Köse yönetimindeki 01 BLK 13 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Uzunoğlu yönetimindeki 01 CHU 08 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis, sağlık ekibi ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Akalp ve Ziya Turan kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, otomobil sürücüsü Uzunoğlu ile hafif ticari aracın sürücüsü Köse ekipler tarafından güçlükle çıkarılıp hastaneye kaldırıldı Yaralılardan Hüseyin Uzunoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemede her iki aracın hız göstergesinin 80 kilometrede takılı olduğu saptandı. Kaza yerindeki çalışmanın ardından araçlar çekilerek, yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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