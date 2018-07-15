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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, Faik Efe Hamurcu (20 ve Abdullah Nacar (20) hayatını kaybetti.  Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Söke-Kuşadası karayolu Granta...

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, Faik Efe Hamurcu (20 ve Abdullah Nacar (20) hayatını kaybetti. 
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Söke-Kuşadası karayolu Granta mevkiinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Faik Efe Hamurcu yönetimindeki 09 K 4972 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Levent Avcı'nın kullandığı 09 JC 542 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Faik Efe Hamurcu hayatını kaybetti, Levent Avcı, Mehmet Altınay ve Abdullah Nacar ise yaralandı. 
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Nacar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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