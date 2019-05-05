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Otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si Güney Koreli turist 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Denizli- Yeşilova yolu Salda köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Onur...

Otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si Güney Koreli turist 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Denizli- Yeşilova yolu Salda köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Onur Ateş yönetimindeki 34 DNC 74 plakalı otomobille Zeliha Oruç yönetimindeki 20 AAU 886 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Onur Ateş, diğer aracın sürücüsü Zeliha Oruç ve aynı araçta bulunan oğlu Arda Oruç ile Nesrin Buluş, Güney Koreli turistler Yumi Jeon ve Sunnwoo Lee yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Zeliha Oruç'un Denizli'de öğretmen, Nesrin Buluş'un da Pamukkale Üniversitesi'nde biyolog olarak görev yaptığı belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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